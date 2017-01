Kristoffersen troeft Hirscher af Schladming

SCHLADMING - De Noorse skiër Henrik Kristoffersen heeft dinsdagavond voor de vijfde keer dit seizoen een wereldwedstrijd op de slalom gewonnen. Onder kunstlicht in het Oostenrijkse Schladming kwam hij na twee runs tot een tijd van 1.39,83. Hij bleef hiermee de Oostenrijkse favoriet Marcel Hirscher slechts negenhonderdste voor. De Rus Alexander Chrosojilov eindigde als derde in 1.40,46.

Door ANP - 24-1-2017, 22:27 (Update 24-1-2017, 22:27)

Kristoffersen viel vorige week in Kitzbühel nog in de eerste run uit, maar herstelde zich in Schladming. Hij dankte zijn winst vooral aan een snelle eerste run. Hij pakte hierin een halve seconde voorsprong op Hirscher. De Oostenrijker wist in de tweede run veel goed te maken, maar kwam net iets te kort.

Hirscher blijft nog wel aan de leiding in de stand van de wereldbeker op de slalom.