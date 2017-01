Nieuwe baas wil F1 nieuw leven inblazen

ANP Nieuwe baas wil F1 nieuw leven inblazen

LONDEN - Chase Carey wil de Formule 1 nieuw leven inblazen. Dat heeft de nieuwe baas van de koningsklasse van de autosport dinsdag gezegd in een interview met de BBC. ,,Er is binnen de F1 nog genoeg ruimte voor verbeteringen", aldus de opvolger van Bernie Ecclestone, die na veertig jaar plaats moet maken voor Carey.

Door ANP - 24-1-2017, 19:26 (Update 24-1-2017, 19:26)

Volgens de 62-jarige Amerikaan heeft de Formule 1 een nieuwe frisse start nodig. ,,Ik heb enorm veel respect voor Ecclestone. Hij heeft van de sport een groot succes gemaakt. Maar nu is het tijd om de Formule 1 op een andere manier te gaan leiden. Ecclestone noemde zichzelf een 'dictator' en hij leidde de Formule 1 als een eenmansbedrijf, maar die tijd is voorbij.''

Carey hoopt wel dat Ecclestone bij de sport betrokken wil blijven. ,,Ik besef dat dit lastig is voor hem. Maar we hebben geprobeerd hem het respect te geven dat hij verdient door hem te benoemen als erevoorzitter. Ik zal in de toekomst zijn hulp en advies ook zeer op prijs stellen. Hij heeft de sport nog veel te bieden en zal altijd deel blijven uitmaken van de Formule 1.''