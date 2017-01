Wereldbeker BMX nog vier jaar op Papendal

ARNHEM - Op Papendal zal ook de komende vier jaar een wedstrijd voor de wereldbeker BMX worden afgewerkt. Tot en met de Olympische Spelen van 2020 in Tokio zal de baan op het sportcentrum in Arnhem fungeren als podium voor een race op het hoogste niveau.

Door ANP - 24-1-2017, 16:49 (Update 24-1-2017, 16:49)

Dit seizoen staat de wedstrijd op 6 en 7 mei voor de zevende keer op het programma. Er wordt dit jaar voor het eerst op beide dagen een ronde voor de wereldbeker verreden. Ook wordt er een BMX Talenten Cup georganiseerd.

,,Het is een geweldige erkenning voor Papendal en de inspanningen die wij hier doen voor en met de BMX. We zijn trots, en dat gaan we laten zien ook'', aldus Jochem Schellens, directeur van Papendal.