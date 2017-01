Federer weer halvefinalist op Australian Open

MELBOURNE - Tennisser Roger Federer heeft dinsdag de halve finales bereikt op de Australian Open. De 35-jarige Zwitser was in drie sets de baas over de Duitser Mischa Zverev: 6-1 7-5 6-2. Federer, na een lange pauze wegens knieproblemen slechts als zeventiende geplaatst in Melbourne, gaat nu met zijn landgenoot Stan Wawrinka strijden om een plaats in de finale.

Door ANP - 24-1-2017, 11:15 (Update 24-1-2017, 11:15)

Federer won de Australian Open vier keer, voor het laatst in 2010. Sindsdien strandde hij vijf van de zes keer in de halve finales, één keer (2015) was hij al in de derde ronde klaar.

Zverev was als ongeplaatste speler in de vierde ronde verantwoordelijk voor de uitschakeling van topfavoriet Andy Murray, de nummer één van de wereld.