Gaviria wint weer in San Luis

ANP Gaviria wint weer in San Luis

SAN JUAN - De Argentijnse wielrenner Fernando Gaviria heeft maandag de openingsrit in de Ronde van San Luis gewonnen. De 22-jarige coureur van Quick-Step Floors maakte het voorbereidende werk van ploeggenoot Tom Boonen vakkundig af. Kort voor de finish had een groot deel van het peloton een verkeerde afslag genomen, waardoor slechts een paar renners om de winst konden sprinten. Gaviria boekte zijn vierde individuele zege in de Argentijnse etappekoers.

Door ANP - 24-1-2017, 8:22 (Update 24-1-2017, 8:22)

De sprinter maakte in 2015 al voorzichtig naam in San Luis door de Brit Mark Cavendish twee keer te kloppen. Vorig jaar boekte Gaviria ook een sprintzege en won hij met Quick-Step de ploegentijdrit.

De Argentijn kreeg maandag op het podium gezelschap van de Italianen Elia Viviani (tweede) en Nicolas Marini (derde). Hij mocht daar ook de leiderstrui aantrekken. Bauke Mollema werd als negende geklasseerd.