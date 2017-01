Wawrinka overklast Tsonga in Melbourne

MELBOURNE - De Zwitserse tennisser Stan Wawrinka is de eerste halvefinalist bij de mannen op de Australian Open. De als vierde geplaatste Wawrinka rekende dinsdag in de kwartfinale af met de Fransman Jo-Wilfried Tsonga: 7-6 (2) 6-4 6-3. Mogelijk komt het in de halve finale tot een Zwitsers onderonsje met Roger Federer, die dan wel eerst moet afrekenen met de Duitser Mischa Zverev.

Door ANP - 24-1-2017, 7:41 (Update 24-1-2017, 7:41)

Wawrinka (31) won de Australian Open in 2014, wat zijn eerste grandslamtitel betekende. De Zwitser zegevierde in de jaren daarna ook op Roland Garros (2015) en de US Open (2016).

De nummer vier van de wereld ontsnapte vorige week in de eerste ronde tegen de Slowaak Martin Klizan aan uitschakeling, maar rolt sindsdien soepel door het toernooi. De als twaalfde geplaatste Tsonga had dinsdag na verlies van de eerste set in de tiebreak ook weinig meer in te brengen.