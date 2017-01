Venus Williams naar halve finales Melbourne

ANP Venus Williams naar halve finales Melbourne

MELBOURNE - Venus Williams heeft de halve finales van de Australian Open bereikt. In de kwartfinales versloeg ze de als 27e geplaatste Russin Anastasia Pavljoetsjenkova in twee sets. In de tweede set was wel een tiebreak nodig om een winnaar aan te wijzen: 6-4 7-6 (7-3).

Door ANP - 24-1-2017, 4:08 (Update 24-1-2017, 4:08)

In de halve finale treft ze de Spaanse Garbiñe Muguruza of de Amerikaanse Coco Vandeweghe die eerder titelverdedigster Angelique Kerber uitschakelde.

Het is de eerste keer in veertien jaar dat Venus Williams in de halve finales staat.