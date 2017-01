Nadal via Monfils naar laatste acht

MELBOURNE - Tennisser Rafael Nadal heeft maandag de laatste acht bereikt op de Australian Open. De Spaanse voormalig nummer één van de wereld versloeg de Fransman Gaël Monfils in vier sets: 6-3 6-3 4-6 6-4. Monfils was de nummer zes van de plaatsingslijst, Nadal de nummer negen. In de kwartfinale treft hij de Canadees Milos Raonic.

23-1-2017

Nadal won de Australian Open in 2009, vorig jaar vloog hij er in de eerste ronde uit. Een polsblessure maakte in oktober voortijdig een einde aan zijn seizoen. In Abu Dhabi keerde hij eind december terug op de baan. Dit jaar strandde hij bij zijn eerste toernooi uit de ATP Tour in Brisbane in de derde ronde, uitgerekend tegen Raonic.

Nadal leek op weg naar een snelle overwinning in drie sets, maar verloor zijn opslag bij 4-4 in de derde set. Nadat de dertigjarige Spanjaard daarna zelf vier breakpoints onbenut liet serveerde Monfils de set uit. Ook in de vierde set nam de Fransman een break voorsprong (3-2), maar Nadal herstelde zich en was net binnen de drie uur klaar.

Erg tevreden

,,Ik speelde twee goede sets, daarna werd Monfils beter en maakte ik fouten'', blikte de voormalig nummer één van de wereld terug. ,,In de vierde set wist ik terug te komen en de wedstrijd om te draaien. Daar ben ik erg tevreden over. Nu ben ik moe, maar overmorgen voel ik me weer perfect.''

Rafael Nadal staat voor het eerst sinds Roland Garros 2015 weer in een kwartfinale van een grandslam. ,,Ik zal heel goed moeten serveren en wachten op kansen", zei hij over zijn partij tegen Raonic. ,,Hij is een topspeler met een fantastische service.''