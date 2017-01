Djokovic terug in Daviscup, Bryans stoppen

ANP Djokovic terug in Daviscup, Bryans stoppen

BELGRADO - Novak Djokovic voert komende maand de Servische tennisploeg aan tijdens de ontmoeting met Rusland in de Daviscup. De nummer twee van de wereld zou de eerste ronde van de wereldgroep eigenlijk overslaan, maar heeft ruimte gekregen in zijn programma door zijn vroegtijdige aftocht op de Australian Open. Als titelverdediger werd Djokovic donderdag al in de tweede ronde uitgeschakeld.

Door ANP - 22-1-2017, 21:05 (Update 22-1-2017, 21:05)

De Servische kopman ontbrak tijdens de laatste wedstrijd van zijn land in de Daviscup, de kwartfinale van afgelopen jaar tegen Groot-Brittannië. Djokovic nam toen rust met het oog op de Olympische Spelen en US Open. Servië gaat het jaar in met een nieuwe Daviscupcaptain, dubbelspecialist Nenad Zimonjic. De veertigjarige Zimonjic heeft zichzelf ook geselecteerd voor het duel met Rusland.

De Amerikaanse tennisploeg kan geen beroep meer doen op de tweelingbroers Bob en Mike Bryan, die via Instagram bekendmaakten niet langer beschikbaar te zijn. De 38-jarige dubbelspecialisten wonnen het landentoernooi in 2007 met de Verenigde Staten.