ANP Van der Haar blinkt uit in Hoogerheide

HOOGERHEIDE - Veldrijder Lars van der Haar heeft zondag met grote overmacht de GP Adrie van der Poel gewonnen, de laatste cross om de wereldbeker. De Woudenberger kwam met grote voorsprong solo over de finish. De Belg Tom Meeusen werd tweede en Corné van Kessel derde, waardoor het gehele podium bestond uit renners van Telenet-Fidea. Mathieu van der Poel had een offday in de naar zijn vader vernoemde wedstrijd en werd pas 24e.

Door ANP - 22-1-2017, 17:33 (Update 22-1-2017, 17:33)

Wereldkampioen Wout van Aert, die al zeker was van de eindzege in de wereldbeker, ontbrak in Hoogerheide. De Belg heeft last van een knie en spaart zich met het oog op de wereldtitelstrijd, over een week in Luxemburg. ,,Ik denk dat het wel goed komt met Wout'', meldde de Belgische bondscoach Rudy De Bie bij Sporza. Conditioneel heeft hij zeker geen achterstand, maar hij moet nu wel weer gaan fietsen.''

Van der Haar zag eerst Van der Poel een rondje hard doorrijden waarna hij zelf het initiatief nam. Terwijl achter hem zijn ploeggenoten het afstopwerk deden, breidde de van een spierblessure herstelde Nederlander zijn voorsprong langzaam uit. Van der Haar liet na de overwinning zaterdag in een minder sterk bezette cross in Rucphen zien dat de stijgende lijn zich doorzet. ,,Toch is het voor mij een verrassing dat ik hier win'', vertelde hij na afloop. ,,Het is zo gaaf dat ze achter me voor mij gewerkt hebben. Ik heb de hele laatste ronde met een grote glimlach op mijn gezicht rondgereden.''

,,Ik ben goed, maar volgende week is een heel ander soort rondje'', keek Van der Haar vooruit naar het WK. Landgenoot en topfavoriet Van der Poel wilde niet al te veel consequenties verbinden aan zijn optreden. ,,Ik heb hard getraind met het oog op volgende week. Jammer voor nu, maar die wedstrijd is belangrijker'', zei hij. Van der Haar: ,,Ik geloof in Mathieu.''