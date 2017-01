Gouden primeur voor Wüst bij NK sprint

HEERENVEEN - Ireen Wüst heeft als dertiger zowaar nog een gouden primeur gescoord in haar prachtige schaatsloopbaan. De viervoudig olympisch kampioene veroverde zondag in Thialf voor de eerste keer de titel bij het NK sprint. De kopvrouw van Justlease.nl onttroonde de tien jaar jongere titelhoudster Sanneke de Neeling.

Wüst stond na drie afstanden tweede in het klassement, op slechts 0,05 seconde van De Neeling. Op de afsluitende tweede 1000 meter stelde de vijfvoudige wereldkampioene allround overtuigend haar eerste gouden medaille veilig op de Nederlandse sprintvierkamp. Ze zegevierde in een tijd van 1.15,76.

De Neeling reed tegen Wüst slechts de vierde tijd (1.17,43). Ze zakte daardoor naar de derde plek in het eindklassement. Anice Das veroverde zilver, nadat ze op de 1000 meter de derde tijd had neergezet (1.17,20). Voor de 31-jarige rijdster van Team AfterPay was het haar eerste medaille bij de NK sprint.

Galgary

Wüst zal normaal gesproken niet deelnemen aan het WK sprint eind februari in Calgary. ,,Ik vind sprinten heel leuk, maar ik vind het ook heel moeilijk'', liet ze bij de NOS weten. ,,Als ik naar Calgary zou gaan, zou het puur om een snelheidsprikkel gaan. Het WK allround in Hamar is echter al een week later. Als er twee weken tussen hadden gezeten, was ik zeker gegaan. Maar nu ben ik bang dat het ten koste zal gaan van het WK allround. Ik wil namelijk heel graag wereldkampioen in Hamar worden.''

Met Jorien ter Mors (tweede bij het EK sprint) mogen Das en De Neeling, na de afmelding van Wüst, deelnemen aan het WK sprint. Ter Mors koos in Thialf voor het NK allround, maar trok zich vrijdag na winst op de 500 meter terug wegens ziekte.