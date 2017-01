De Neeling lost Wüst af aan kop

ANP De Neeling lost Wüst af aan kop

HEERENVEEN - Titelhoudster Sanneke de Neeling heeft zondag bij het NK sprint de leiding in het algemeen klassement overgenomen van Ireen Wüst. De twintigjarige schaatsster van Team LottoNL-Jumbo zette in Thialf op de tweede 500 meter de derde tijd neer (38,98). Wüst reed evenals op zaterdag de vijfde tijd (39,20). Floor van den Brandt was zondag de snelste op de kortste afstand (38,78).

Door ANP - 22-1-2017, 16:22 (Update 22-1-2017, 16:22)

Op de afsluitende tweede 1000 meter verdedigt De Neeling een minieme marge (0,05 seconde) op Wüst. Anice Das is derde in de tussenstand, op 0,11 seconde van de eerste plaats. Wüst won zaterdag de 1000 meter in een tijd van 1.15,73. Daarmee was ze ruim 1 seconde sneller dan nummer twee De Neeling (1.16,92).

Bij het NK sprint zijn nog twee startbewijzen te verdienen voor het WK sprint eind februari in Calgary. Jorien ter Mors, tweede bij het EK sprint, koos in Thialf voor deelname aan het NK allround. Na haar winnende race op de 500 meter trok ze zich vrijdag wegens ziekte terug. Wüst zal normaal gesproken niet deelnemen aan het WK sprint.