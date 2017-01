Hirscher voorkomt Britse skihistorie

KITZBÜHEL - De Oostenrijkse skiër Marcel Hirscher heeft zondag in Kitzbühel voorkomen dat er Britse skigeschiedenis werd geschreven. De Engelsman David Ryding voerde na de eerste manche van de slalom het klassement aan en leek op weg naar de eerste zege van een Brit in een wereldbekerwedstrijd, maar hij had buiten Hirscher gerekend. Met een fenomenale tweede run rukte hij van de negende naar de eerste plaats op.

Ryding moest op 0,76 seconde achterstand genoegen nemen met de tweede plaats. De Rus Aleksander Chorosjilov werd derde op 1,11.

De Oostenrijkse specialist Hirscher boekte al zijn twintigste wereldbekerzege op de slalom en verstevigde zijn leidende positie in de algemene wereldbeker. Hij heeft bijna 400 punten voorsprong op zijn eerste belager, de Noor Henrik Kristoffersen.