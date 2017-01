Joling Nederlands allroundkampioene

HEERENVEEN - Marije Joling heeft zondag voor de eerste keer de titel veroverd bij het NK allround. De 29-jarige schaatsster van Team Victorie hield op de afsluitende 5000 meter haar leidende positie in het klassement nog net vast. Ze reed in de vierde en laatste rit slechts de vierde tijd (7.06,88), maar haar tegenstandster en concurrente Yvonne Nauta pakte te weinig marge om het NK-goud van Joling af te nemen.

Door ANP - 22-1-2017, 15:07 (Update 22-1-2017, 15:41)

De kampioene van 2014 zette op de 5000 meter de tweede tijd neer (7.05,25.) Nauta eindigde daardoor als tweede in het eindklassement. Het brons ging naar Carlijn Achtereekte, die de 5000 meter winnend afsloot (7.00,78).

De Nederlandse titel was voor Joling tevens goed voor het derde en laatste ticket naar het WK allround begin maart in Hamar. ,,Dat is een mooie plus, maar de Nederlandse titel vind ik toch het mooiste'', sprak de Drentse glunderend bij de NOS. ,,Ik stond vanaf de eerste dag aan de leiding. Die eerste plaats wil je dan niet meer weggeven. Maar Yvonne Nauta maakte het me wel nog heel lastig.''

Joling, die nog nooit op het podium eindigde van het NK allround, had voor de 5000 meter een voorsprong van 4,28 seconden op Nauta. Na 3800 meter was daar minder dan 2 seconden van over. Even leek Joling in te storten, maar op karakter bleef ze overeind, ook al doordat Nauta in de laatste ronden eveneens stuk ging. ,,Dat was mentaal wel lekker toen ik dat zag. Ik heb in de slotfase meer met mijn hoofd dan met mijn lichaam gereden.''

Europees allroundkampioene Ireen Wüst koos dit weekeinde voor deelname aan het NK sprint. Ploeggenote en titelhoudster Antoinette de Jong, de nummer drie van het EK, gaf de voorkeur aan een uitstapje naar Tenerife.