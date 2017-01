Roest neemt koppositie over bij NK allround

HEERENVEEN - Patrick Roest heeft zaterdag bij het NK allround de leidende positie in het algemeen klassement nipt overgenomen van titelverdediger Jan Blokhuijsen. De 21-jarige schaatser van Team LottoNL-Jumbo was de snelste op de 1500 meter. Hij versloeg als nummer twee van de tussenstand in de laatste rit Blokhuijsen met ruim verschil: 1.46,36 tegen 1.47,80. Marcel Bosker reed de derde tijd op de schaatsmijl (1.48,02).

Door ANP - 21-1-2017, 16:00 (Update 21-1-2017, 16:01)

Roest, die op de 1500 meter 1,31 seconden moest goedmaken op Blokhuijsen, heeft voor de afsluitende 10.000 meter (zondag) een minieme marge van 0,88 seconde op de titelhouder. Bosker staat op ruim 25 seconden van de eerste plek.

Blokhuijsen is als nummer twee van het EK allround eerder deze maand in Heerenveen al zeker van deelname aan het WK allround begin maart in Hamar. Roest is nu na drie afstanden de belangrijkste kandidaat voor het derde en laatste WK-ticket. ,,Ik ga op de 10.000 meter natuurlijk ook voor de Nederlandse titel'', liet hij bij de NOS weten. ,,Maar normaal gesproken is Blokhuijsen de betere stayer. Ik kan ook niet als een gek erin vliegen, want dan verlies ik misschien ook nog mijn WK-ticket.''

Koen Verweij mikte vooraf eveneens op dat startbewijs, maar hij meldde zich zaterdag af wegens een keelontsteking. De wereldkampioen allround van 2014 stond derde in het klassement na twee afstanden (eerste op de 500 meter, negende op de 5000 meter). Verweij kan nu deelname aan de WK allround vergeten.

Zesvoudig kampioen Sven Kramer ontbreekt in Thialf. De kopman van Team LottoNL-Jumbo heeft voor deze periode de voorkeur gegeven aan een trainingskamp in Collalbo.