Joling behoudt koppositie bij NK allround

HEERENVEEN - Marije Joling heeft zaterdag bij de NK allround in Thialf de leidende positie in het algemeen klassement behouden. De schaatsster van Team Victorie eindigde op de 1500 meter als tweede in een tijd van 1.58,46. Haar concurrente Yvonne Nauta zegevierde in 1.58,20. Annouk van der Weijden belandde met een tijd van 1.58,62 op de derde plek.

Door ANP - 21-1-2017, 15:00 (Update 21-1-2017, 15:02)

In de tussenstand na drie afstanden heeft Joling een voorsprong van 1,15 seconde op Linda de Vries voor de afsluitende 5000 meter, die zondag wordt verreden. Nauta staat op 4,28 seconden. De nieuwe kampioene bij de NK allround pakt tevens het derde en laatste ticket voor de WK allround begin maart in Hamar.

Nauta eindigde eerder deze maand in Heerenveen als vierde bij de EK allround. De 25-jarige rijdster van het gewest Friesland veroverde de Nederlandse titel allround al eens in 2014. Na twee teleurstellende seizoenen lijkt ze nu weer op de weg terug. Vrijdag won Nauta in Thialf al de 3000 meter.

Positieve energie

,,Ik heb nu twee eentjes achter mijn naam staan. Dit geeft heel veel positieve energie'', liet ze opgetogen weten bij de NOS. Nauta plaatste zich eind december op de 3000 meter al voor de WK afstanden in Zuid-Korea (9-12 februari).

Titelhoudster Antoinette de Jong ontbreekt dit weekeinde in Thialf. De 21-jarige Friezin heeft gekozen voor een verblijf op Tenerife. Als nummer drie van het EK allround heeft ze al een startbewijs voor het WK allround op zak.

Ireen Wüst, viervoudig Nederlands kampioene allround, neemt in Thialf deel aan de NK sprint. De Europees kampioene allround is evenals ploeggenote De Jong in voorbereiding op de WK afstanden op de olympische baan in Gangneung.