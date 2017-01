Nadal in vijfsetter langs Zverev

ANP Nadal in vijfsetter langs Zverev

MELBOURNE - Rafael Nadal heeft zich zaterdag geplaatst voor de vierde ronde op de Australian Open. De Spanjaard, als negende geplaatst in Melbourne, had vijf sets nodig tegen het Duitse toptalent Alexander Zverev: 4-6 6-3 6-7 6-3 6-2.

Door ANP - 21-1-2017, 10:18 (Update 21-1-2017, 10:52)

In de strijd om een plaats in de kwartfinales neemt Nadal het op tegen de Fransman Gaël Monfils of de Duitser Philipp Kohlschreiber. Nadal, die het afgelopen seizoen voortijdig beëindigde vanwege een polsblessure, won de Australian Open eenmaal, in 2009. Vorig jaar vloog hij er in de eerste ronde uit.

Ruim vier uur had Nadal nodig om de 19-jarige Hamburger uit de achtste finales te houden. Het lijkt een kwestie van tijd voordat Zverev, nu nog de nummer 24 van de plaatsingslijst, tot de elite van het wereldtennis behoort. ,,Iedereen weet hoe goed Alexander is. Hij is de toekomst van onze sport'', was ook Nadal lovend na de door hem zeer uitbundig gevierde overwinning. De 30-jarige Spanjaard staat al weer voor de tiende maal bij de laatste zestien in Melbourne. ,,Het was een lastige partij'', zei Nadal, die met Zverev de 15.000 toeschouwers regelmatig in vervoering bracht. Zverev pakte de eerste breek en daarmee ook de eerste set, Nadal sloeg meteen terug waarna in de derde set een tiebreak (7-5) in het voordeel van Zverev uitpakte.

Nadal dankte de winst in de vierde set aan een vroege breek (2-0) en zag in de vijfde de krachten bij zijn jonge opponent wegvloeien. Zverev serveerde minder, kreeg na een rally van 37 slagen last van kramp en moest zich uiteindelijk gewonnen geven. ,,Ik begon niet goed, hij serveerde geweldig, maar langzaamaan kreeg ik er grip op. Ik ben heel tevreden'', aldus Nadal.