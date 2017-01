Warriors heersen in Houston

ANP Warriors heersen in Houston

HOUSTON - De basketballers van Golden State Warriors hebben vrijdag ook het lastige uitduel bij Houston Rockets overtuigend gewonnen. Met de vedetten Kevin Durant en Stephen Curry in een hoofdrol won het team uit Oakland met 125-108. Het was al weer de zesde zege op rij; de 37e in totaal tegen zes nederlagen in de NBA.

Door ANP - 21-1-2017, 9:11 (Update 21-1-2017, 9:11)

Durant kwam uit op 32 punten en zeven assists, Curry liet 24 punten en eveneens zeven assists noteren. Vanaf het eerst kwart was duidelijk dat de Rockets hun stunt van 1 december, toen de ploeg na verlenging won in Oakland, niet zou herhalen. Rockets-guard James Harden was goed voor zeventien punten, zeven rebounds en elf assists, maar zag al zijn vijf pogingen voor een driepunter mislukken.