ANP Bertens uit dubbelspel Australian Open

MELBOURNE - Kiki Bertens en haar Zweedse dubbelpartner Johanna Larsson zijn uitgeschakeld in het dubbelspel van de Australian Open. Het als veertiende geplaatste duo strandde zaterdag in de tweede ronde tegen de Zwitserse Viktorija Golubic en de Tsjechische Kristyna Pliskova na twee sets: 6-1 en 6-4.

Door ANP - 21-1-2017, 4:01 (Update 21-1-2017, 4:01)

Bertens en Larsson wonnen vroeg in het jaar het dubbeltoernooi in Auckland, daarna vloog het koppel er in Hobart in de eerste ronde uit. In het enkelspel van de Australian Open verloor Bertens al in de eerste ronde van de Amerikaanse Varvara Lepchenko.