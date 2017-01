Verweij wint 500 meter in Thialf

ANP Verweij wint 500 meter in Thialf

HEERENVEEN - Koen Verweij is vrijdag goed begonnen aan de NK allround in Thialf. De kampioen van 2014 schreef de 500 meter op zijn naam in een tijd van 36,45 seconden. Patrick Roest (21) eindigde sterk als tweede in 36,53. Daarmee verbeterde de nummer drie van vorig jaar zijn persoonlijke record, dat op 36,77 stond. Titelhouder Jan Blokhuijsen eindigde als derde in 36,58.

Door ANP - 20-1-2017, 13:45 (Update 20-1-2017, 13:45)

Blokhuijsen eindigde eerder deze maand achter Sven Kramer als tweede bij de EK allround. De 27-jarige rijder van Justlease.nl is daardoor al zeker van deelname aan de WK allround begin maart in Hamar.

Zesvoudig kampioen Kramer ontbreekt in Thialf. De kopman van Team LottoNL-Jumbo geeft in deze periode de voorkeur aan een trainingskamp in Collalbo. Ook ploeggenoot Douwe de Vries, vorig jaar tweede bij de NK allround, heeft voor die optie gekozen.

Bij de NK allround valt nog één ticket te verdienen voor de WK allround. Verweij en Roest zijn de grootste kanshebbers.