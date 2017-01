Evans verrast ook Tomic

MELBOURNE - Daniel Evans blijft verbazen op de Australian Open. De Engelse tennisser bereikte donderdag de vierde ronde door een zege op de Australiër Bernard Tomic: 7-5 7-6 (2) 7-6 (3).

Door ANP - 20-1-2017, 11:07 (Update 20-1-2017, 11:07)

Evans was in de tweede ronde ook al verantwoordelijk voor de uitschakeling van Marin Cilic, de nummer zeven van de plaatsingslijst. De Britse nummer 51 van de wereldranglijst stuit in de achtste finales op de Fransman Jo-Wilfried Tsonga.

Met Tomic, de nummer 27 van de wereld, verloor het Australische publiek opnieuw een lieveling. Nick Kyrgios werd woensdag in de tweede ronde al uitgeschakeld door de Italiaan Andreas Seppi.