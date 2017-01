Derde ritzege Ewan in Tour Down Under

CAMPBELLTOWN - De Australische wielrenner Caleb Ewan heeft vrijdag ook de vierde etappe van de Tour Down Under gewonnen. Hij was na afloop van een rit over ruim 149 kilometer van Norwood naar Campbelltown opnieuw de snelste in een massasprint.

Door ANP - 20-1-2017, 8:08 (Update 20-1-2017, 8:08)

Ewan won ook al de eerste en derde etappe van de eerste serieuze rittenkoers van het seizoen. De renner van Orica-Scott kwam net iets eerder over de streep dan wereldkampioen Peter Sagan. Danny van Poppel eindigde als derde, na een tweede plaats in de eerste etappe en een vierde plaats in de derde etappe.

De Australiër Richie Porte blijft het algemeen klassement aanvoeren, voor de Spanjaard Gorka Izaguirre en Colombiaan Esteban Chaves.