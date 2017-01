Rojer en Bertens naar derde ronde dubbelspel

ANP Rojer en Bertens naar derde ronde dubbelspel

MELBOURNE - Jean-Julien Rojer staat in de derde ronde van de Australian Open. De Antilliaanse tennisser was vrijdag samen met zijn Roemeense partner Horia Tecau te sterk voor de Nederlanders Wesley Koolhof en Matwé Middelkoop (6-3 6-4). Middelkoop en Koolhof waren vorige week in de kwartfinales van het toernooi in Sydney nog te sterk voor Rojer en Tecau. Ze schreven dat toernooi ook op hun naam.

Door ANP - 20-1-2017, 8:07 (Update 20-1-2017, 9:05)

Rojer hield een goed gevoel over aan de zege. ,,Het was een goede wedstrijd van ons alle vier'', zei hij. ,,Wesley en Matwé zijn goed bezig en ze zijn gevaarlijk. Ze spelen heel afwisselend en onvoorspelbaar. Er stond best wat druk op deze wedstrijd en ik denk dat zij ook wel wat spanning voelden na het veroveren van de titel in Sydney. Zelf was ik wel net een beetje extra gedreven.”

Ook Kiki Bertens bereikte de derde ronde van het dubbelspel. Samen met de Zweedse Johanna Larsson was ze in drie sets te sterk voor het Amerikaanse duo Shelby Rogers en Taylor Townsend: 6-2 5-7 6-4. Bertens en Larsson zijn als veertiende geplaatst in Melbourne.

Michaëlla Krajicek redde het niet. Ze verloor samen met haar Canadese dubbelpartner Gabriela Dabrowski in de tweede ronde van de Sloveense Andreja Klepac en Spaanse Maria Jose Martinez: 6-7 (9) 4-6.