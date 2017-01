De Kuip levert schaker Giri geen zege op

ROTTERDAM - Het uitstapje naar het Rotterdamse voetbalstadion De Kuip heeft Anish Giri donderdag geen zege opgeleverd. De Nederlandse grootmeester speelde bij het internationale schaaktoernooi Tata Steel Chess voor de vijfde keer op rij remise. Hij kwam in zijn partij met de zwarte stukken niet langs de Chinees Wei Yi.

Door ANP - 19-1-2017, 18:28 (Update 19-1-2017, 18:28)

Het toernooi, dat normaal gesproken in Wijk aan Zee wordt afgewerkt, ging donderdag in de vijfde ronde 'on tour'. In het stadion van Feyenoord noteerde Loek van Wely zijn vierde nederlaag. De Nederlandse routinier kon ook niet winnen van de Pool Radoslaw Wojtaszek.

Magnus Carlsen, titelverdediger en vijfvoudig kampioen, speelde met zwart gelijk tegen de Rus Ian Nepomnjatsjtsji. Na 28 zetten eindige de partij onbeslist.

Volgende week vindt de tweede uitstap plaats. Dan vertrekken de topschakers in de tiende ronde naar De Philharmonie, de concertzaal van Haarlem.