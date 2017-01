Delahaije langer bij triatlonbond

NIEUWEGEIN - Louis Delahaije heeft zijn contract als hoofdcoach bij de Nederlandse triatlonbond verlengd tot en met de Olympische Spelen van 2020 in Tokio. Dat meldt de NTB donderdag. Delahaije verricht zijn activiteiten samen met Adrie Berk in het zogenoemde high performance programma van de NTB op parttimebasis. Daarnaast is hij als trainer verbonden aan wielerploeg LottoNL-Jumbo.

Delahaije vertrekt vrijdag samen met coach Jordi Meulenberg en acht atleten, onder wie Rachel Klamer, voor een trainingsstage naar Namibië. Aansluitend wordt op 11 februari deelgenomen aan de wereldbekertriatlon van Kaapstad.