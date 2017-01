Wories mist EK kunstrijden door val

UTRECHT - Kunstrijdster Niki Wories neemt volgende week niet deel aan het Europees kampioenschap in het Tsjechische Ostrava. Schaatsbond KNSB laat donderdag weten dat de tweevoudig Nederlands kampioene kampt met de naweeën van een hersenschudding. Die liep ze begin december op bij een val op het ijs.

Door ANP - 19-1-2017, 11:49 (Update 19-1-2017, 11:49)

Wories had al geen ideale voorbereiding vanwege twee operaties aan een slijmbeursontsteking in haar enkel. Begin januari stond de in Montreal trainende Almeerse voor het eerst sinds lange tijd weer pijnvrij op het ijs. Door een val afgelopen maandag, waarbij Wories hard de boarding raakte, moest ze naar het ziekenhuis. Daar werd geconstateerd dat de eerder opgelopen hersenschudding haar nog hindert. Wories moet voorlopig rust houden. ,,Het doet pijn, maar het is op dit moment de beste keuze'', aldus Wories, die hoopt wel haar nationale titel te verdedigen en mikt op deelname aan het WK. De KNSB wijst voor het EK geen vervangster aan. Bij de mannen wordt Nederland vertegenwoordigd door Thomas Kennes.