ANP Radwanska al uitgeschakeld in tweede ronde

MELBOURNE - Tennisster Agnieszka Radwanska is donderdag verrassend uitgeschakeld in de tweede ronde van de Australian Open. De Poolse nummer drie van de plaatsingslijst ging in twee sets onderuit tegen de Kroatische Mirjana Lucic-Baroni: 6-3 6-2.

Door ANP - 19-1-2017, 10:28 (Update 19-1-2017, 10:28)

Radwanska kwam vorig jaar nog tot de halve finales in Melbourne. Sinds 2009 verloor de 27-jarige Poolse niet zo vroeg in het eerste grandslamtoernooi van het seizoen.