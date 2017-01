Koelizjnikov ontbreekt ook bij WK's

ANP Koelizjnikov ontbreekt ook bij WK's

MOSKOU - De Russische topschaatser Pavel Koelizjnikov zal ook bij de WK afstanden (9-12 februari in Zuid-Korea) en bij de WK sprint (25-26 februari in Calgary) ontbreken. De 22-jarige sprinter is nog niet fit. Hij meldde zich eerder deze maand al af voor de EK sprint in Heerenveen vanwege liesklachten. Kai Verbij won de Europese titel.

Door ANP - 18-1-2017, 22:33 (Update 18-1-2017, 22:33)

Koelizjnikov is wereldkampioen op de 500 meter en 1000 meter. Ook is hij titelhouder bij de WK sprintvierkamp. De Rus kwam in maart vorig jaar door een dopingzaak, de tweede al in zijn loopbaan, opnieuw in opspraak. Bij hem werden sporen van het beruchte middel meldonium gevonden. Hij ontliep echter een langdurige schorsing, omdat het middel, dat per 1 januari 2016 was verboden, mogelijk langer dan gedacht in het lichaam traceerbaar zou zijn.