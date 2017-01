Autosportbond akkoord met overname Formule 1

GENEVE - De internationale autosportbond FIA is woensdag akkoord gegaan met de miljardenovername van de Formule 1. Het Amerikaanse mediabedrijf Liberty Media nam vorig jaar september voor een bedrag van 8,5 miljard dollar een groot deel van de aandelen in de koningsklasse van de autosport over van het Britse investeerdersbedrijf CVC Capital. Op termijn wordt Liberty volledig eigenaar.

Door ANP - 18-1-2017, 19:26 (Update 18-1-2017, 19:26)

De autosportraad van de FIA moest nog haar officiële goedkeuring geven en dat gebeurde unaniem tijdens een extra vergadering in Genève. ,,Liberty, de Formule 1 en de FIA gaan bouwen aan een constructieve relatie die het succes van het wereldkampioenschap Formule 1 in lengte van jaren voortzet en nieuwe ontwikkelingen inzet'', luidde een verklaring.

De partijen bevestigden eerder dat de Brit Bernie Ecclestone voorlopig nog directeur blijft van de Formule 1. Als voorzitter is de Amerikaan Chase Carey aangewezen.