ANP Britse atleten zwaargewond door ongeval

TENERIFE - Twee Britse topsprinters zijn zwaargewond geraakt door een verkeersongeluk op het Spaanse eiland Tenerife en moeten wellicht vrezen voor het einde van hun topsportcarrière. De atleten James Ellington en Nigel Levine liggen in het ziekenhuis op het Spaanse eiland.

Door ANP - 18-1-2017, 18:14 (Update 18-1-2017, 18:14)

Het duo zat samen op een motor en werd geschept door een auto, die volgens informatie van The Guardian op de verkeerde weghelft reed. Ellington is er het slechts aan toe. Hij zou volgens de krant zijn scheenbeen, kuitbeen en bekken hebben gebroken. Levine is ook ernstig gewond aan zijn bekken.

Ellington won afgelopen zomer bij de EK atletiek in Amsterdam het goud met het Britse kwartet op de 4x100 meter. Hij was ook actief op de Olympische Spelen in Rio. Levine's specialiteit is de 400 meter. Hij won goud op de 4x400 meter bij de EK van 2014 in Zürich. Het tweetal wordt getraind door de voormalig topsprinter Linford Christie.