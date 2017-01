Melbourne is publiekslieveling Kyrgios kwijt

MELBOURNE - Melbourne is zijn publiekslieveling kwijt. De Australiër Nick Kyrgios werd woensdag op de Australian Open in een zinderende partij verslagen door Andreas Seppi. De thuisfavoriet moest in de tweede ronde in vijf sets buigen voor de Italiaan: 6-1 7-6 (1) 4-6 2-6 8-10. De uitputtingsslag in de Hisense Arena nam ruim drie uur in beslag.

Door ANP - 18-1-2017, 11:49 (Update 18-1-2017, 11:49)

De Australische nummer dertien van de wereld begon sterk aan de partij door de Italiaan in de eerste set slechts één game te gunnen. Vervolgens knokte Seppi zich terug, maar kon het in het tweede bedrijf in een tiebreak niet afmaken. Dat deed de mondiale nummer 89 wel in de twee daarop volgende sets, waarin Kyrgios veel dubbele en onnodige fouten maakte. In het laatste bedrijf wilde geen van tweeën buigen. Kyrgios, die in totaal liefst 68 onnodige fouten maakte, kwam nog op matchpoint, maar uiteindelijk was het Seppi die de ware thriller won.

De Italiaan neemt het in de volgende ronde op tegen de Belg Steve Darcis, die in vier sets afrekende met de Argentijn Diego Schwartzman: 6-3 6-3 2-6 6-4.