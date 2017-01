Ter Mors kiest voor NK allround

HEERENVEEN - Schaatsster Jorien ter Mors geeft komend weekeinde in Thialf definitief de voorkeur aan de NK allround boven de NK sprint. De Nederlands kampioene op de 500 en 1000 meter heeft naar eigen zeggen behoefte aan een extra trainingsprikkel. De kopvrouw van Team AfterPay gebruikt de NK allround als voorbereiding op de WK afstanden die over drie weken op de olympische baan in het Zuid-Koreaanse Gangneung beginnen. Ter Mors verdedigt bij dat toernooi haar wereldtitels op de 1000 en 1500 meter.

Door ANP - 17-1-2017, 22:53 (Update 17-1-2017, 22:53)

Ter Mors eindigde eerder deze maand als tweede bij de EK sprint in Heerenveen. Daarmee plaatste ze zich op voorhand voor de WK sprint eind februari in Calgary.

Sanneke de Neeling verdedigt haar Nederlandse titel op de sprint. Nederlands allroundkampioene Antoinette de Jong ontbreekt op de deelnemerslijst. Jan Blokhuijsen komt als titelverdediger bij de allrounders wel in actie. Titelhouder Kai Verbij daarentegen laat de NK sprint aan zich voorbijgaan. Ook Sven Kramer, Kjeld Nuis en Douwe de Vries zijn in Thialf niet van de partij. Ireen Wüst rijdt de NK sprint.