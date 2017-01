Einde seizoen skihelden Ligety en Svindal

SALT LAKE CITY - Het mondiale alpineskiën heeft dinsdag twee van zijn helden voortijdig zien afhaken. De Noor Aksel Lund Svindal en de Amerikaan Ted Ligety breken door operaties hun seizoen af en missen onder meer de wereldkampioenschappen in februari in St. Moritz.

Door ANP - 17-1-2017, 12:56 (Update 17-1-2017, 13:08)

Svindal, de 34-jarige specialist op de afdaling, heeft een knieoperatie ondergaan. De oud-wereldkampioen op de snelheidsdiscipline had sinds de afdaling in Val Gardena een raar gevoel in zijn knie. De artsen ontdekten dat zijn meniscus was losgeraakt van het bot. ,,Dat verklaarde de pijn bij iedere sprong en landing tijdens een afdaling'', meldde Svindal op Instagram.

Regerend olympisch- en wereldkampioen op de reuzenslalom Ligety ondergaat deze week een operatie aan zijn linkerbeen. ,,Ik heb sinds de wedstrijden in Sölden heftige zenuwpijn in mijn linkerbeen en daardoor kan ik niet skiën op het niveau dat ik van mezelf eis. Ik heb al de nodige artsen en therapeuten bezocht, maar al die behandelingen hebben niet geholpen. Helaas moet ik kiezen voor een operatie en dat betekent tevens einde seizoen'', meldde de 32-jarige skiër uit Salt Lake City op zijn Facebookpagina.

Pech blijft beide skiërs achtervolgen. Zowel Ligety als Svindal moest vorig jaar ook al in januari het seizoen voortijdig vaarwel zeggen vanwege een zware blessure. Beide skiërs scheurden door een val de voorste kruisband van een van de knieën.