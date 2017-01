Noordlaren krijgt woensdag eerste marathon

NOORDLAREN - De wedstrijdschaatsers zullen nog een dag geduld moeten hebben. De eerste marathon op natuurijs gaat niet door op dinsdag, maar wél op woensdagochtend. De schaatsbond KNSB heeft de ijsbaan in de Groningse plaats Noordlaren gekeurd en goed genoeg bevonden voor een marathon. De vrouwen starten al om 10.00 uur, de mannen vertrekken een uur later.

Door ANP - 17-1-2017, 11:54 (Update 17-1-2017, 12:16)

De primeur gaat daarmee voorbij aan Haaksbergen, dat in de traditionele strijd om de organisatie van de eerste marathon op natuurijs aanvankelijk de beste papieren had. Coördinator marathon Willem Hut van de KNSB mat dinsdagochtend bij een inspectie echter niet de minimaal vereiste dikte van 3 centimeter en moest de ijsclub van het Overijsselse dorp teleurstellen.

Ook Arnhem, dat zich in de strijd had gemengd, viel af. Het had in Gelderland niet hard genoeg gevroren, waardoor de ijsvloer op de baan van de verenigingen STG RijnIJssel en Thialf te dun was. De hoop was daarna gevestigd op Noordlaren, omdat in Groningen het kwik de afgelopen nacht wel de tien graden onder nul had aangetikt.

Een paar millimeter

,,De ijsbaan mist nog wel een paar millimeter, maar omdat het komende nacht weer streng gaat vriezen in Noordlaren, kan er woensdagochtend 'op safe' een marathon worden verreden. Ook nu vriest het er nog, dus met aanbrengen van extra water kan de ijslaag gemakkelijk aanvriezen'', zei een woordvoerder van de KNSB.

Schaats- en skeelerclub IJSCH uit Haaksbergen won vorig jaar wel de strijd om de eerste marathon op natuurijs. De wedstrijd werd op 19 januari verreden en gewonnen door Gary Hekman bij de mannen en Irene Schouten bij de vrouwen.