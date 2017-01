Knieklachten hinderen veldrijder Van Aert

HERENTALS - De Belgische veldrijder Wout Van Aert kampt twee weken voor het WK in Luxemburg met een knieblessure. De regerend wereldkampioen en grote concurrent van Mathieu van der Poel heeft al een tijdje last van zijn rechterknie en moet nu zelfs rust nemen. Van Aert zou deze week eigenlijk met zijn ploeg op trainingsstage gaan in Spanje, maar ziet daarvan af.

Door ANP - 17-1-2017, 10:29 (Update 17-1-2017, 10:29)

De Belg won zondag in Italië nog met overmacht de wereldbekerwedstrijd van Fiuggi. Van Aert stelde daarmee tevens de eindzege in het wereldbekerklassement veilig. Van der Poel ontbrak in Fiuggi, omdat hij de voorkeur gaf aan een trainingskamp in Spanje. Van Aert zou ook naar de Spaanse zon gaan, maar besloot zich in België te laten onderzoeken door een dokter.

,,Gezien de ernst van de situatie wil ik geen risico nemen. Ik hoop dat enkele dagen rust zullen helpen'', zei Van Aert, die zijn knie donderdag nogmaals laat onderzoeken. Hij beslist dan of hij zondag meedoet aan de laatste wereldbekerwedstrijd van het seizoen in Hoogerheide. Van der Poel staat daar wel aan de start.