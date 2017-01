Raonic en Nadal eenvoudig naar tweede ronde

ANP Raonic en Nadal eenvoudig naar tweede ronde

MELBOURNE - Tennisser Milos Raonic is goed aan de Australian Open begonnen. De als derde geplaatste Canadees won dinsdag eenvoudig van de Duitse tennisser Dustin Brown: 6-3 6-4 6-2. Raonic, die vorig jaar de halve finale bereikte in Melbourne, wordt sinds sinds eind vorig jaar bijgestaan door Richard Krajicek.

Door ANP - 17-1-2017, 7:39 (Update 17-1-2017, 7:39)

Rafael Nadal had in zijn partij in de eerste ronde ook weinig te duchten van een andere Duitser. De als negende geplaatste Spanjaard won in drie sets van Florian Mayer: 6-3 6-4 6-4.