ANP Ewan wint eerste rit Tour Down Under

LYNDOCH - De Australische wielrenner Caleb Ewan heeft dinsdag de eerste etappe van de Tour Down Under gewonnen. De 22-jarige sprinter van Orica-Scott was in de rit van startplaats Unley naar Lyndoch de Nederlander Danny van Poppel van Team Sky en de Ier Sam Bennet van Bora-Hansgrohe te snel af in de massasprint. Ewan is ook de eerste leider in de etappekoers, met vier seconden voorsprong op Van Poppel.

Door ANP - 17-1-2017, 6:21 (Update 17-1-2017, 6:21)

De ouverture van de eerste rittenkoers uit de UCI World Tour werd dinsdag met een ronde ingekort door de extreme hitte. Wegens temperaturen van rond de 40 graden Celsius hoefden de renners maar 118 in plaats van 145 kilometer te fietsen.

Ewan was zondag ook al de winnaar van de People's Choice Classic, een criterium in Adelaide dat traditiegetrouw voorafgaat aan de Tour Down Under. De Australiër versloeg toen eveneens Bennet in de sprint.