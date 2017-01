Haase uitgeschakeld in Australian Open

ANP Haase uitgeschakeld in Australian Open

MELBOURNE - Robin Haase is uitgeschakeld in de eerste ronde van de Australian Open. De 29-jarige Hagenaar moest dinsdag in vijf sets buigen voor de als 24e geplaatste Duitser Alexander Zverev: 6-2 3-6 5-7 6-3 6-2.

Door ANP - 17-1-2017, 4:19 (Update 17-1-2017, 4:19)

Haase begon als nummer 57 van de wereld aan de Australian Open waar hij het met de loting niet bepaald getroffen had. De 19-jarige Duitser geldt als een van de grootste talenten. Haase sneuvelde vijf jaar op rij in de eerste ronde van het grandslamtoernooi in Australië. In 2011 wist hij de derde ronde te bereiken.

Hoewel de Nederlandse tennisser in de afsluitende set een dubbele break incasseerde, was hij zeker niet kansloos tegen de Duitser. Haase had in de vierde set een break voorsprong maar verspeelde die bij 3-2 en verloor toen acht games op rij. Dat kon hij niet meer goedmaken.