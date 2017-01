Succesvolle liesoperatie voor Ajacied Clement

AMSTERDAM - Aanvaller Pelle Clement van Ajax is maandag succesvol geopereerd aan beide liezen, meldde de club. De twintigjarige Amsterdammer had al geruime tijd last van de kwetsuur en besloot uiteindelijk tot een operatie. Naar verwachting kan Ajax in maart weer op Clement rekenen.

,,Het was een lastige afweging omdat ik al een tijdje met deze blessure loop'', aldus Clement. ,,Tijdens het trainingskamp in Portugal speelde het weer op en kreeg ik er teveel last van.'' De aanvaller miste daardoor de eerste wedstrijd van Ajax in de tweede seizoenshelft. De nummer twee van de eredivisie won zondag van PEC Zwolle (3-1) en houdt een achterstand van vijf punten op koploper Feyenoord.

Clement debuteerde in oktober in het eerste elftal van Ajax. In de bekerwedstrijd tegen Kozakken Boys werd met 6-1 gewonnen. Clement maakte meteen twee doelpunten.