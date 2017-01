Federer via Melzer naar tweede ronde

MELBOURNE - Roger Federer is maandag zonder al te veel problemen doorgedrongen tot de tweede ronde van de Australian Open. De 35-jarige Zwitser, mede door eerder blessureleed slechts de nummer zeventien op de plaatsingslijst, versloeg de Oostenrijker Jürgen Melzer in vier sets: 7-5 3-6 6-2 6-2.

16-1-2017

Federer is viervoudig winnaar van het grandslamtoernooi in Melbourne. Hij neemt het in de tweede ronde op tegen Noah Rubin, de Amerikaanse qualifier die in vijf sets te sterk was voor zijn landgenoot Björn Fratangelo.

Federer keerde twee weken geleden in de Hopman Cup na een half jaar terug op de baan. Nadat hij op Wimbledon in de halve finales was uitgeschakeld door Milos Raonic, besloot hij rust te nemen vanwege een slepende knieblessure. Federer miste onder meer de Olympische Spelen en de US Open en viel in november voor het eerst in veertien jaar buiten de top tien van de wereld.

Rechtshandig

,,Het was een lange weg, maar ik heb het gehaald'', zei hij maandag na zijn eerste optreden in Melbourne. ,,Ik vind het mooi hier weer te staan en wil graag nog wat langer blijven.'' In Melzer trof hij een leeftijdsgenoot. De Oostenrijker, ooit de nummer acht van de wereld, had zich dit jaar door de kwalificaties moeten knokken. Federer moest flink aan de bak in de partij die 2 uur en 6 minuten in beslag nam en waarin hij pas in de laatste set duidelijk het verschil maakte.

Van zijn komende tegenstander wist Federer nog niet veel. ,,Rechtshandig hè'', vroeg hij zich hardop af. ,,Gelukkig heb ik nu een dag rust. Dan kan ik wat informatie over hem inwinnen.''