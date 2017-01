Wawrinka ontsnapt aan uitschakeling

MELBOURNE - Tennisser Stan Wawrinka is maandag in de eerste ronde van de Australian Open ontsnapt aan uitschakeling. De nummer vier van de wereld en oud-winnaar in Melbourne moest heel diep gaan om de Slowaak Martin Klizan in vijf sets te verslaan: 4-6 6-4 7-5 4-6 6-4.

Door ANP - 16-1-2017, 12:50 (Update 16-1-2017, 12:50)

Wawrinka stond in de beslissende set met 4-3 en een break achter. Klizan kreeg op eigen service kansen om er 5-3 van te maken, maar liet die liggen. Zijn Zwitserse opponent richtte zich op, trok de stand gelijk en maakte het karwei vervolgens vakkundig af. In de tweede ronde treft Wawrinka de Amerikaan Steve Johnson.

De 31-jarige Zwitser veroverde drie jaar geleden de titel in Melbourne.