ANP Botbreuken houden veldrijder Aerts van WK

HERENTALS - De Belgische veldrijder Toon Aerts mist het WK in Luxemburg. De Europees kampioen heeft zondag bij een valpartij tijdens de wereldbekerwedstrijd in Italië twee breuken opgelopen, in zijn linkersleutelbeen en schouder. Aerts hoeft geen operatie te ondergaan, mede omdat de breuk in de kop van zijn schouderblad daarvoor te complex is, maar zijn seizoen zit er wel al op.

Door ANP - 16-1-2017, 10:22 (Update 16-1-2017, 10:22)

De 23-jarige Belg veroverde eind oktober in Pontchâteau verrassend de Europese titel, voor de topfavorieten Mathieu van der Poel en Wout Van Aert. Als Europees kampioen verdiende Aerts ook een wildcard voor het WK. Dat 'extraatje' moeten de Belgen over twee weken echter toch missen.

Aerts ging in Fiuggi tijdens een afdaling onderuit en knalde met zijn linkerschouder tegen een boom. Hij vloog zondagavond direct terug naar België. In het ziekenhuis van Herentals werden de breuken geconstateerd.