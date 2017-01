Murray neemt eerste horde in Melbourne

MELBOURNE - Tennisser Andy Murray heeft zijn eerste partij op de Australian Open maandag in drie sets gewonnen. De nummer één van de wereld moest daar tegen Ilija Martsjenko uit Oekraïne wel hard voor werken; 7-5 7-6 (5) 6-2. De partij in de Rod Laver Arena van Melbourne duurde een kleine drie uur.

16-1-2017

Murray stond al vijf keer in de finale bij het eerste grandslamtoernooi van het jaar, maar won nog nooit. In 2010, 2011, 2013, 2015 en 2016 stapte de Schot steeds als verliezer van de baan. Als nummer één van de wereld hoopt hij deze maand wel te kunnen triomferen in Australië. Murray staat in de tweede ronde tegenover Andrei Roeblev. De Rus klopte de Taiwanees Lu Yen-hsun in vier sets: 4-6 6-3 7-6 (0) 6-3.

De als vijfde geplaatste Kei Nishikori uit Japan had vijf sets nodig om zich te ontdoen van de Rus Andrei Koeznetsov: 5-7 6-1 6-4 6-7 (6) 6-2. Marin Cilic, als zevende geplaatst, verloor tegen de Pool Jerzy Janowicz de eerste twee sets. De Kroaat knokte zich daarna alsnog naar de winst: 4-6 4-6 6-2 6-2 6-3.