Grinham zwaait met nederlaag af in New York

NEW YORK - De carrière van squashster Nathalie Grinham zit erop. De 38-jarige Almeerse werd zondag uitgeschakeld in de eerste ronde van het J.P. Morgan Tournament of Champions in New York, waarvoor ze een wildcard had gekregen. De geboren Australische moest het afleggen tegen Joelle King, de nummer tien van de wereld uit Nieuw-Zeeland (4-11 9-11 7-11).

Door ANP - 16-1-2017, 7:37 (Update 16-1-2017, 7:37)

Grinham kan terugkijken op een succesvolle carrière van twintig jaar, waarin ze 21 internationale proftitels behaalde. De squashster pakte zes individuele medailles op de WK's, vier zilveren en twee bronzen. Grinham stond 110 maanden in de top tien van de wereld, met de tweede plek als haar hoogste positie. Ze woont al lange tijd in Nederland, waar ze trouwde met oud-squasher Tommy Berden.