Choukoud vierde in Abdijcross

ANP Choukoud vierde in Abdijcross

KERKRADE - Khalid Choukoud is zondag in de Abdijcross in Kerkrade op de vierde plaats geëindigd. De Haagse hardloper miste nipt het podium in de 10,3 kilometer lange veldloop rond het kloostercomplex Rolduc. Onesphore Nkunzimana uit Burundi kwam één seconde eerder over de finish.

Door ANP - 15-1-2017, 16:28 (Update 15-1-2017, 16:28)

De winst was voor de Zweed David Nilsson, die een tijd van 33.46 noteerde en twintig tellen sneller was dan de Belg Dame Tasame.

Bij de vrouwen liep Marijke de Visser een sterke race, die ze bekroonde met de derde plaats. Twee Belgische atletes eindigden voor haar, waarbij Imana Truyers de ervaren Veerle Dejaeghere aftroefde in de cross over 7,4 kilometer.

De Abdijcross maakt deel uit van het nationale baancircuit, maar had dit jaar voor het eerst ook een grotere internationale status. De Europese atletiekbond heeft de wedstrijd gepromoveerd naar de hoogste klasse.