Veldrijder Van Aert heeft wereldbeker binnen

FIUGGI - Veldrijder Wout van Aert heeft zondag met overmacht de wereldbekerwedstrijd in het Italiaanse Fiuggi gewonnen. De Belgische wereldkampioen had een ruime voorsprong op zijn naaste belager, de Duitser Marcel Meisen. De Belg Tom Meeusen werd derde. Met de winst verzekerde Van Aert zich ook van de eindzege in de wereldbeker.

Door ANP - 15-1-2017, 16:26 (Update 15-1-2017, 16:26)

Mathieu van der Poel ontbrak in Italië; hij verkoos een trainingsstage met het oog op de wereldtitelstrijd boven de cross uit de wereldbeker, die hij toch niet meer kon winnen. Van der Poel miste de eerste wedstrijden van het seizoen. Beste Nederlander in Fiuggi was Lars van der Haar: achtste. Corné van Kessel eindigde nog net binnen de top tien. Volgende week is er nog een manche in Hoogerheide, de week erop is het WK in Luxemburg.