ANP Knegt overtuigend naar halve finale 1000 meter

TURIJN - Sjinkie Knegt is de laatste finaledag van de Europese kampioenschappen shorttrack in Turijn overtuigend begonnen. De Nederlander was in de laatste kwartfinale van de 1000 meter de rapste en bereikte zo de halve eindstrijd. Daan Breeuwsma, die in dezelfde kwartfinale als Knegt was ingedeeld, kwam niet verder dan de vierde plaats en is uitgeschakeld.

Door ANP - 15-1-2017, 14:56 (Update 15-1-2017, 14:56)

Knegt staat in de tussenstand op de tweede plaats met 36 punten. De achterstand van de Fries op leider Semen Elistratov uit Rusland is drie punten. Knegt behaalde in 2015 de Europese titel.