ANP Scheyer verrast met zege in Altenmarkt

ALTENMARKT-ZAUCHENSEE - Skiester Christine Scheyer heeft zondag voor het eerst in haar loopbaan een wereldbekerzege geboekt. De 22-jarige Oostenrijkse was de beste op de afdaling in Altenmarkt-Zauchensee. Scheyer hield Tina Weirather uit Liechtenstein 0,39 seconde achter zich. De Amerikaanse Jacqueline Wiles was ook al een verrassing op de derde plaats.

Door ANP - 15-1-2017, 14:11 (Update 15-1-2017, 14:11)

Superster Lindsey Vonn maakte na een afwezigheid van 322 dagen door een blessure haar rentree op de piste. De Amerikaanse eindigde op de dertiende plaats. Vonn liep eind februari vorig jaar bij een wereldbekerwedstrijd in Andorra een knieblessure op en brak afgelopen najaar bij een trainingsongeval een arm.