ANP Ewan sprint naar zege in Adelaide

ADELAIDE - De Australische wielrenner Caleb Ewan heeft zondag de People's Choice Classic gewonnen, een criterium in Adelaide dat traditiegetrouw voorafgaat aan de Tour Down Under. De snelle finisher van Orica-Scott versloeg in de sprint de Ier Sam Bennet en de Slowaakse wereldkampioen Peter Sagan.

Door ANP - 15-1-2017, 11:40 (Update 15-1-2017, 11:40)

Ewan, vorig jaar tweevoudig ritwinnaar in de Tour Down Under die dinsdag begint, was zijn ploegmaats dankbaar. ,,Ze hebben geweldig werk geleverd; eerst de ontsnapping ongedaan gemaakt zonder dat ik me hoefde in te spannen en daarna mij voor 100 procent ondersteund.'' Speciale dank had Ewan voor Roger Kluge. De Duitser is nieuw bij Orica en de man die de 22-jarige sprinter in de massasprints als laatste bijstaat.