ANP Wild alweer succesvol in Australië

ADELAIDE - Kirsten Wild heeft alweer vroeg in het jaar haar eerste zege te pakken. De wielrenster die dit jaar uitkomt voor het Amerikaanse Cylance Pro Cycling Team, won de tweede etappe van de Santos Women's Tour. Het was een criterium in Adelaide waar Wild in de sprint haar Italiaanse ploeggenote Rachele Barbieri voorbleef. De Australische Chloe Hosking werd derde.

Door ANP - 15-1-2017, 11:11 (Update 15-1-2017, 11:11)

De Australische Amanda Spratt, winnares van de eerste etappe, bleef de leidster in het klassement.

Wild kende een succesvol jaar op de weg en de baan dat ze in december afsloot met vier titels bij de nationale kampioenschappen op de piste van Apeldoorn.